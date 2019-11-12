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В "Слуге народа" надеются найти голоса за отмену "площадок Яценко" за основу

В "Слуге народа" надеются найти голоса за отмену "площадок Яценко" за основу

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" рассчитывает найти голоса за отмену коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества, так называемых "площадок Яценко", пока только в первом чтении, чтобы ко второму чтению найти компромиссный вариант закона. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"На комитете было принято №2047-Д. Я думаю, будут голоса во фракции. Для первого чтения - есть, думаю, ко второму чтению надо его доводить", - отметил Корниенко.

По его словам, несогласные с законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества народные депутаты во фракции всегда есть, поэтому их надо убеждать.

Напомним, 1 ноября Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу комитетскую редакцию законопроекта о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, голосование, Слуга народа
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