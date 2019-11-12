Глава НБУ прервал заграничную командировку из-за задержания служащих банка

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину в связи с задержанием НАБУ бывших и действующих чиновников НБУ в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ПАО "ВиЭйБи Банк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.

"Пресс-служба Национального банка сообщает, что ни один из членов Правления и директоров департаментов Национального банка не был задержан во время осуществляемых антикоррупционных органами следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В то же время глава Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке добавили, что возмущены вручением подозрения экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку.

Кроме того, они охарактеризовали Писарука, как профессионального банкира с безупречной репутацией.

"Как оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международной и отечественной банковской сообществе, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц", - отмечается в сообщении.

Национальный банк напоминает, что решение в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений.

Напомним, восьми бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора сообщено о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн.