Резников рассказал о причинах скрытности вокруг работы ТКГ в Минске

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сохранять тишину и конфиденциальность вокруг переговоров важно, так как любое слово может быть воспринято одной из сторон неверно и излишне эмоционально, "подбросив дров в полыхающий огонь". Об этом сказал член украинской делегации, глава политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников в интервью изданию "ГОРДОН", передает УНН.

"Я не вправе обсуждать подробности переговоров. У нас есть три официальных спикера, которые могут говорить о минском процессе: Леонид Кучма, как представитель Украины в трехсторонней контактной группе, министр иностранных дел Вадим Пристайко и президент Украины Владимир Зеленский. Либо люди, которым будет поручено что-либо озвучить. А личные амбиции и желание попиариться не должны быть поводом для нарушения тактики и стратегии переговоров страны", - ответил Резников на вопрос о том, чем в Минске занимаются представители боевиков.

Он в то же время подтвердил, что ранее делал заявления, в частности, о нарушении оккупантами режима прекращения огня на Донбассе.

"Я сделал заявление по просьбе Офиса президента. Кучма в это время был в перелете. Чтобы дать понимание мировому сообществу и нашим западным партнерам о происходящем, пояснить, почему не произошло разведение сил 7 октября в Золотом и Петровском, я как представитель Украины озвучил стейтмент. Но я не могу рассказывать что-то о самих переговорах" - сказал член делегации.

"Это "химия" любых переговоров, связанных с конфликтом (бытовым, бизнесовым, военным, межгосударственным)", - заявил он, отвечая на вопрос о причинах такой скрытности.

По его словам, любой переговорщик, медиатор, конфликтолог знает, что переговоры всегда сопровождаются эмоциями и субъективизмом.

"С ними надо работать, постараться их локализовать, дать сторонам выпустить пар (есть специальные техники), чтобы в итоге эмоции ушли, а остался прагматизм. Тогда можно переходить к самому важному – интересам сторон или их потребностям. И возникает та "химия" процесса, которая может привести к урегулированию. Поэтому так важно сохранять тишину и конфиденциальность вокруг переговоров. Любое публично оброненное слово может быть подхвачено и воспринято одной из сторон неверно и излишне эмоционально и, соответственно, подбросить дров в полыхающий огонь. Эмоции вспыхнут с новой силой и приведут к ссоре",- сказал Резников.

Комментируя присутствие Виктора Медведчука в рамках переговорного процесса в Минске, он отметил, что не может судить о том, что было раньше.

"Но сейчас точно его участие исключено. Там нет ни его самого, ни его людей, ни его самолетов", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, на предыдущей встрече в Минске в ТКГ ведущей темой стало водоснабжение для всех жителей Донбасса.