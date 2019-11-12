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Зеленский подписал закон о защите интеллектуальной собственности при растаможивании товаров

Зеленский подписал закон о защите интеллектуальной собственности при растаможивании товаров

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины" № 202-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса Президента.

Закон имеет цель приближения таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности, дает определение терминов: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также подразумевает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя или товаров, изготовленных лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, особенно если их количество превышает оговоренную между этим лицом и правообладателем.

Кроме того, закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Владимир Зеленский внес изменения в положение о Комиссии по биобезопасности при СНБО.

Источник: УНН
Теги: законы, Президент, интеллектуальная собственность

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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