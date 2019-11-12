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Счетная палата: срочную биометрику вовремя не получили 1,6 млн украинцев

Счетная палата: срочную биометрику вовремя не получили 1,6 млн украинцев

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В 2018 году более 1,6 млн украинцев заплатили за изготовление срочных биометрических паспортов более 400 млн грн, но не получили их вовремя. Такие данные указаны в отчете Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Государственной миграционной службе Украины, передает УНН.

"Более 1,6 млн граждан Украины в 2018 году не получили вовремя биометрических паспортов, хотя заплатили за срочность их изготовления более 426 млн грн", - говорится в отчете.

Кроме того, аудиторы установили другие случаи несвоевременного оформления и выдачи гражданам Украины документов установленного образца.

"В частности, не оформлялись территориальными органами и подразделениями ГМС в связи с отсутствием нормативно-правовых актов паспорта гражданина Украины образца 1994 года в форме паспортной книжечки, несмотря на наличие судебных решений, что привело к уплате этими органами в 2018 году 28,3 тыс. грн исполнительного сбора и штрафа", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине изменилась стоимость оформления биометрических документов.

Источник: УНН
Теги: паспорт, биометрические паспорта, Счетная палата
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