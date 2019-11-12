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В НАГС хотят сделать госслужбу обычной профессией

В НАГС хотят сделать госслужбу обычной профессией

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Государственную службу хотят сделать обычной профессией, в которую "просто зайти и выйти". Об этом во время брифинга рассказал председатель Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев, передает корреспондент УНН.

"Что касается увольнений, я считаю, что наши чиновники слишком защищены различными социальными гарантиями, стандартами, Трудовым кодексом. Моя мечта заключается в том, чтобы госслужба была нормальной, обычной профессией. Такая же, как есть аграрии, есть айтишники, есть финансисты, есть маркетологи, а есть госслужащие. Финансисты могут пойти в IT. Называется финтех. Почему маркетологи не могут пойти на госслужбу, потом с госслужбы пойти в IT, затем с IT пойти дальше? Это не должна быть башня из слоновой кости со своими распределителями, своими больницами, ведомственными детскими садами, санаториями. Это должна быть обычная профессия, в которую просто зайти и просто выйти", - рассказал Стародубцев.

Также глава НАГС добавил, что Трудовой кодекс в Украине 1971 года, и он нашел там в 118 статье, что люди, которые идут "временно на руководящие комсомольские должности", должны быть возвращены.

"Мне кажется, что с Трудовым кодексом надо что-то делать. И мы будем в этот процессе так же участвовать", - добавил Стародубцев.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил нового председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева.

Источник: УНН
Теги: госслужба
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