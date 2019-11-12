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Зеркаль: решение международного суда ООН можно ожидать не раньше 2022 года

Зеркаль: решение международного суда ООН можно ожидать не раньше 2022 года

Елена Зеркаль

КИЕВ. 12 ноября. УНН. После всех необходимых процедур, Международный суд ООН сможет принять решение по делу "Украина против России" не ранее 2022 года. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга по вынесению 8 ноября Международным Судом ООН решения относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации", передает корреспондент УНН.

"Если подсчитывать в соответствии с установившейся практикой суда, то на декабрь следующего года Россия должна подать примерно такой же объем документов (как и украинская сторона - ред.) в суд. После этого, суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это 3-4 месяца, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для Российской Федерации на нашу реакцию. И уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно и начала 2023 года", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что все зависит от того, что именно считать решением - решение по существу или решение по сумме компенсации.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН может заставить Россию заплатить Украине компенсацию убытков.

Ранее Международный суд ООН огласил решение по делу "Украина против России".

Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированом Крыму.

Источник: УНН
Теги: суд, МЗС, Гаага, Международный суд ООН
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