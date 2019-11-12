Мазур должен быть снят с учета Интерпола в ближайшее время - МИД

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что задержанный в Польше доброволец Игорь Мазур должен быть снят в ближайшее время с учета Интерпола. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Учет Интерпола и взаимодействие с Интерполом ведет Министерство внутренних дел Украины, и они держат это сейчас на контроле. Только что я имела разговор с господином Геращенко, он говорил, что Мазур должен быть снят в ближайшее время с этого учета. Еще в субботу они подали представление в связи с этим и ожидают в ближайшее время, что Генсек Интерпола примет соответствующее решение", - сказала Зеркаль.

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Как сообщал УНН, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Ґошевська заверила, что задержание активиста и ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.

10 ноября Мазура отдали на поруки украинскому консулу.

Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014 году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба двадцать четвёртой сотни Самообороны Майдана.

С мая 2014-го воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году присоединился к рядам ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.