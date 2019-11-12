Заседание ТКГ состоится через видеоконференцию с участием Сайдика дистанционно

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодняшнее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится через видеоконференцию с участием представителя ОБСЕ Мартина Сайдика дистанционно. Об этом сообщили в МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.

"Сегодня пресс-конференция посла Сайдика по итогам заседания ТКГ не состоится, потому что заседание пройдет в формате видеоконференции с участием посла Сайдика дистанционно", - указали в МИД Беларуси.

В то же время отмечается, что в Минске уже проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

О начале встречи ТКГ пока не сообщается.

Напомним, ранее Украина в Минске заявила об открытии пути к встрече в нормандском формате.