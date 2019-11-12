В НАГС анонсировали аналог ProZorro по госслужащим

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Скоро в Национальном агентстве по вопросам государственной службы представлят сервис, подобный ProZorro, в котором будут отображаться все данные о госслужащих. Об этом во время брифинга рассказал председатель Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев, передает корреспондент УНН.

"До прихода в НАГС я восемь месяцев занимался внедрением IT-системы HRMIS (human resource management information system). Это единственная IT-система, в которой будут учитываться все данные государственных служащих. Что они делают, сколько их вообще, кто ходит на работу, кто не ходит на работу, кто как работает, кто сколько получает. Мне кажется, что когда мы, просто как страна, получим все данные о наших госслужащих - мы начнем больше доверять этому всему. А если мы это все правильно сделаем и структурируя по модели ProZorro, чтобы эти данные можно было анализировать - будет вообще круто", - сказал Стародубцев.

Председатель НАГС отметил, что для HRMIS уже придумали отдельное название, но его пока не будут объявлять.

"Мы соберем вас еще раз, чтобы представить "ProZorro-2", которое будет делаться в государственной службе. Я думаю, что мы это сделаем совсем скоро, потому что мы сейчас в этой системе заходим в предварительные испытания на первом органе, в котором мы это будем вводить - очевидно, что в НАГС", - добавил Стародубцев.

Напомним, Кабинет министров распространил платформу ProZorro-продажи на другие сферы.