ВР прекратила полномочия нардепа Ирины Луценко

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №2395 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Луценко. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Луценко Ирины Степановны, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Европейская Солидарность", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - говорится в текст проекта постановления.

Так, 275 парламентариев поддержали в целом проект постановления о прекращении полномочий нардепа Ирины Луценко.

Добавим, проект по представлению комитета предоставлено 12 ноября.

Напомним, 4 ноября Ирина Луценко заявила о написании заявления о сложении мандата. По ее словам, это связно с состоянием здоровья. При этом, Луценко отметила, что остается членом команды партии "Европейская солидарность".