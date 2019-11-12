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Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
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Визит миссии МВФ в Украину начнется на этой неделе

Детали читайте позже на УНН.

Источник: УНН
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