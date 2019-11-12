Реимбурсация инсулинов - 2020: сколько выделено денег и хватит ли их

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине уже два года работает проект реимбурсации инсулинов - возмещение аптечным учреждениям средств за выделенный украинцам инсулин. Но в связи с тем, что с 1 апреля программа перейдет под руководство Национальной службы здоровья Украины, важным является вопрос, останется ли эта система такой, какая она есть, и какие инсулины будут возмещаться. Ответы на эти вопросы во время пресс-коференции, посвященной Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, дала директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко, передает корреспондент УНН.

"С 1 апреля система возмещения будет передана именно НСЗУ. Это предусмотрено и подкреплено в Госбюджете на 2020 год, который недавно был принят, и сумма заложена достаточно серьезная - на "Доступные лекарства", то есть инсулины, и плюс заложено 3 млрд 300 млн грн и 210 млн грн на реимбурсацию препаратов инсулина, как субвенции на первый квартал 2020 года", - сообщила Думенко.

Она отметила, что центр готов к работе с партнерами для того, чтобы каждый пациент, который требует инсулина, не почувствовал этого перехода и получил максимальную пользу от объединения и централизации данных в системе НСЗУ.

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Однако президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко отметила, что этих средств не хватит на 100% обеспечения всех инсулинами.

"В первом чтении, именно на обеспечение инсулинами, депутаты проголосовали за 1,5 млрд, но 5 ноября состоялась совещание в правительстве, и наши расходы сократили до 990 (млн), если добавить те 210 млн грн, которые будут запланированы уже на первый квартал субвенции, все равно, на 100% обеспечения всех инсулинами - будет не хватать финансирования. Наша потребность (один) млрд 400 млн", - рассказала Петренко.

Отметим, что реимбурсация препаратов инсулина покрывается частично за счет средств государственной субвенции, частично доплачивают средства из местных бюджетов. Таким образом, из двух источников финансирования идет обеспечение инсулинами.

Напомним, с 2017 года в Украине действует пилотный проект реимбурсации инсулинов, а также электронный реестр пациентов.