Нардепы ужесточили ответственность за фальсификацию лекарственных средств

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народные депутаты приняли в целом проект закона №1152-1 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств. Соответствующее решение поддержали 363 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Законопроект №1152-1 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" направлен на совершенствование норм действующего законодательства по предотвращению оборота фальсифицированных лекарств с целью обеспечения прав потребителей на безопасные и высокоэффективные лекарственные средства.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 27 предложений, 10 из которых комитет предложил учесть, 5 учел частично, а 12 - отклонил.

Ранее УНН сообщал, правительство ввело специальную маркировку для усиления защиты лекарств от подделок - она начнет появляться на упаковках препаратов с 1 сентября, а проверить оригинальность лекарств по ним с помощью мобильного можно будет к концу года.