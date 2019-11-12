Рада приняла проект закона об усовершенствовании Госпогранслужбы

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 2161 по совершенствованию деятельности Государственной пограничной службы Украины. Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2161 о внесении изменений в Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы Украины имеет цель совершенствование оперативно-розыскной деятельности Государственной пограничной службы Украины.

Законопроектом предусмотрены изменения в абзац шестой части первой статьи 5 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", которыми совершенствуется деятельность Государственной пограничной службы Украины в части осуществления оперативно-розыскной деятельности подразделениями обеспечения собственной безопасности, обеспечения внутренней безопасности, оперативного документирования, оперативно-розыскными и т.д.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 5 поправок, 4 из которых были частично или полностью учтены, а 1 - отклонена.

Напомним, 17 октября в первом чтении законопроект № 2161 относительно усовершенствования Госпогранслужбы поддержали 264 народных депутата Украины.