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Место Ирины Луценко в ВР займет Владимир Вятрович

Место Ирины Луценко в ВР займет Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

КИЕВ. 12 ноября. УНН. По списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко в Верховную Раду пройдет бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, выступая с трибуны ВР, передает УНН.

Бужанский напомнил, что в списке за Ириной Луценко была Наталья Бойко, но она сняла свою кандидатуру.

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"Чтобы в парламент зашел Вятрович, Наталья Бойко сняла кандидатуру и стала советником нашего премьера", - отметил нардеп.

Напомним, в сентябре Кабмин уволил главу Института нацпамяти Вьятровича.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Вятрович
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