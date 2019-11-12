Место Ирины Луценко в ВР займет Владимир Вятрович

КИЕВ. 12 ноября. УНН. По списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко в Верховную Раду пройдет бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, выступая с трибуны ВР, передает УНН.

Бужанский напомнил, что в списке за Ириной Луценко была Наталья Бойко, но она сняла свою кандидатуру.

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"Чтобы в парламент зашел Вятрович, Наталья Бойко сняла кандидатуру и стала советником нашего премьера", - отметил нардеп.

Напомним, в сентябре Кабмин уволил главу Института нацпамяти Вьятровича.