Новости: Политика
Вторник, 12 ноября 2019, 17:27 • Наталья Кузина • 4140
Место Ирины Луценко в ВР займет Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
КИЕВ. 12 ноября. УНН. По списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко в Верховную Раду пройдет бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, выступая с трибуны ВР, передает УНН.
Бужанский напомнил, что в списке за Ириной Луценко была Наталья Бойко, но она сняла свою кандидатуру.
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"Чтобы в парламент зашел Вятрович, Наталья Бойко сняла кандидатуру и стала советником нашего премьера", - отметил нардеп.
Напомним, в сентябре Кабмин уволил главу Института нацпамяти Вьятровича.
Источник: УНН