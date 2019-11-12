Рада сделала шаг к ограничению обращения пластиковых пакетов в Украине

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Соответствующее решение поддержали 365 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины имеет цель определение правовых и организационных основ обращения пластиковых пакетов, упорядочения отношений, возникающих при распространении пластиковых пакетов на территории Украины, а также стимулирование развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, что предоставит возможность украинским производителям встать на путь глобальных европейских и мировых тенденций и занять ведущее место в мировом производственной цепи.

Проектом предусматривается:

- Запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года;

- Запрет распространения оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года;

- Запрет склонения потребителей к покупке пластиковых пакетов;

- Обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии Национальным стандартам;

- стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов;

- установление ответственности за нарушение положения.

Напомним, комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законодательную инициативу народных депутатов Украины о запрете с 1 января 2022 года обращения сверхлегких и легких пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и общественного питания кроме биоразлагаемых и тех, что предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов и льда.