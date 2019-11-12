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Бундестаг рассмотрит законопроект по защите "Северного потока-2" 13 ноября

Бундестаг рассмотрит законопроект по защите "Северного потока-2" 13 ноября

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Парламент Германии в среду, 13 ноября, собирается провести голосование по законопроекту о Газовой директиве ЕС. Об этом говорится в расписании заседаний, опубликованном Бундестагом, передаёт УНН.

“Законопроект федерального правительства о внесении изменений в Закон „Об энергетике“ в целях реализации Директивы ЕС 2019/692 „Об общих правилах внутреннего рынка природного газа“ должен быть принят в среду, 13 ноября 2019 года, после получасового обсуждения”, — сказано в повестке дня Бундестага.

Голосование запланировано на 17:35 по местному времени.

Напомним, 6 ноября газета Bild сообщила, что правящая коалиция внесла изменения в законопроект, смягчив в соответствующей статье пункт о том, что действие директивы касается газопроводов, построенных после мая 2019 года. Предлагается сделать главным условием для исключения из газовой директивы не сроки завершения проекта, а дату инвестиций в него, отмечает издание.

Заседание по законопроекту проводилось в ночь на пятницу, 8 листопада, однако голосование провалилось.

Источник: УНН
Теги: Германия, Северный поток-2
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