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В Бундестаге в среду будут обсуждать соглашение с Украиной о социальном обеспечении

В Бундестаге в среду будут обсуждать соглашение с Украиной о социальном обеспечении

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Бундестаге в среду, 13 ноября состоятся вторая и третья дискуссии по законопроекту "по Соглашению от 7 ноября 2018 между Федеративной Республикой Германия и Украиной о социальном обеспечении". Об этом говорится в расписании заседаний, опубликованном на сайте парламента, передаёт УНН.

Так, в повестке на 18:15 13 ноября стоят “вторая и третья дискуссии по законопроекту, представленному федеральным правительством по Соглашению между Федеративной Республикой Германия и Украиной о социальном обеспечении от 7 ноября 2018 года”.

Соглашение имеет целью, в частности, избежание двойного пенсионного и социального страхования от несчастных случаев для работников, выехавших на работу в другую страну. Соглашение содержит регулирования про избежание двойного страхования в обеих странах.

Как сообщал УНН, 22 мая украинское правительство утвердило договоренности по реализации соглашения между Украиной и Германией о социальном обеспечении.

Источник: УНН
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