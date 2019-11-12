Разумков обсудил угрозы проекта "Северный поток-2" с президентом Европарламента

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел телефонный разговор с Президентом Европейского Парламента Давидом Сассоли во время которой обсудил угрозы проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

"Особое внимание стороны уделили обсуждению проекта "Северный поток-2" и угроз, которые он представляет для региональной энергетической безопасности. Председатель Верховной Рады отметил, что сохранение транзитной роли Украины отвечает интересам сторон", - говорится в сообщении.

В то же время Разумков подчеркнул, что Украина уже осуществила ряд важных шагов для приведения своего энергетического законодательства в соответствие с законодательством ЕС.

Также во время разговора Дмитрий Разумков поблагодарил за поддержку Европарламента в процессе реформ и защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Европейским парламентом.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в Украине появилось больше времени для объяснения своей позиции относительно строительства "Северного потока-2" для немецких политиков.