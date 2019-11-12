Регистрация | Вход |
USD: 24,51 0,0091  EUR: 27,06 0,0272 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 ноября 2019 21:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5430
Версия для печати

Разумков обсудил угрозы проекта "Северный поток-2" с президентом Европарламента

Разумков обсудил угрозы проекта "Северный поток-2" с президентом Европарламента

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел телефонный разговор с Президентом Европейского Парламента Давидом Сассоли во время которой обсудил угрозы проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

"Особое внимание стороны уделили обсуждению проекта "Северный поток-2" и угроз, которые он представляет для региональной энергетической безопасности. Председатель Верховной Рады отметил, что сохранение транзитной роли Украины отвечает интересам сторон", - говорится в сообщении.

В то же время Разумков подчеркнул, что Украина уже осуществила ряд важных шагов для приведения своего энергетического законодательства в соответствие с законодательством ЕС.

Также во время разговора Дмитрий Разумков поблагодарил за поддержку Европарламента в процессе реформ и защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Европейским парламентом.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в Украине появилось больше времени для объяснения своей позиции относительно строительства "Северного потока-2" для немецких политиков.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Северный поток-2
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.