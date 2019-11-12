Визит миссии МВФ: в Кабмине дали оценку переговорам по новой программе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Переговоры между Украиной и МВФ о новой программе финансирования находятся в активной стадии. МВФ назвал предварительные 2 программы с Украиной достаточно успешными, отметил значительный прогресс в достижении макростабильности и экономическом росте. Такой комментарий обнародовала пресс-служба Кабмина перед визитом миссии МВФ, передает УНН.

В Кабмине отметили, что миссия Международного валютного фонда во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве на этой неделе.

14 ноября Миссия прибудет для продолжения обсуждений с Правительством Украины новой 3-летней программы в формате расширенного финансирования (EFF) для сохранения макроэкономической стабильности и проведения структурных реформ, отметили в пресс-службе.

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"Переговоры между Украиной и МВФ о новой программе финансирования находятся в активной стадии. МВФ назвал предварительные 2 программы с Украиной достаточно успешными, отметил значительный прогресс в достижении макростабильности и экономическом росте", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что одновременно на сегодня остается в силе 14-месячная программа stand by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.