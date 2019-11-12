Вятрович подтвердил, что идет в Раду: буду останавливать "русский мир"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подтвердил, что идет в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко. Об этом он написал на своей страничке в Facebook, передает УНН.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, неискаженную из-за рубежа и с уверенностью смотрели в свое будущее, неомраченноени войной, ни сдачей страны", - написал он.

Вятрович также добавил, что не пойдет на компромиссы в отношении национальных интересов.

"Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов. Пусть изменения будут украинскими! Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир". Спасибо команде Европейская Солидарность и особенно Наталии Бойко за решение. Буду делать все, чтобы оправдать ваше доверие", - добавляет он.

Как ранее сообщал УНН, по списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко в Верховную Раду пройдет бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.