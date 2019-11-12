В Верховном суде признали противоправной бездеятельность Зеленского: что известно

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Большая Палата Верховного Суда удовлетворила иск о признании противоправной бездеятельности Президента Украины - Председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, истец - инвалид войны обратился к Президенту Украины с обращением, в котором просил лично письменно сообщить ему о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении. Однако это обращение было передано аппаратом Администрации Президента для рассмотрения в другой орган государственной власти.

"Большая Палата ВС пришла к выводу, что обращение лиц, указанных в ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 16 Закона Украины "Об обращении граждан" должны рассматриваться руководителями государственных органов лично. Указанный порядок касается и Президента Украины", - сказано в сообщении.

Такая позиция изложена в постановлении Большой Палаты ВС от 12 ноября 2019 по делу № 9901/21/19 (производства 11-810заі19).

Напомним, Большая палата Верховного суда Украины вернула в суд первой инстанции иск для продолжения рассмотрения с просьбой обязать Президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от общения на негосударственном языке на территории Украины. Такое постановление, в среду, 6 ноября, приняла Большая палата ВСУ по административному делу по иску к Президенту Зеленского.