В компании-операторе ГТС указали на важность инфраструктуры для торговли газом

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине нужно создавать надежную инфраструктуру для организованной биржевой торговли газом, которая будет отвечать требованиям актов ЕС. Такое мнение высказал директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook, передает УНН.

"Украина шаг за шагом движется в сторону конкурентного и прозрачного рынка природного газа, основанного на рыночном ценообразовании. Важным инструментом рыночного ценообразования являются биржевые торги контрактами на поставку природного газа, именно они образуют равновесную цену на рынке", - отметил он.

Чиновник отметил, что благодаря принятому в 2015 году закону "О рынке природного газа" правовое поле Украины приблизилось к энергетическому законодательству ЕС.

"Но нам также нужно двигаться дальше в сторону правил европейского рынка, и создавать надежную инфраструктуру для организованной биржевой торговли газом, которая будет отвечать требованиям актов ЕС. Ведь мы можем построить не только эффективную торговлю газовыми контрактами на споте, но и торговлю деривативными контрактами на газ", - добавил Макогон.

По его мнению, это откроет новые возможности как для поставщиков газа, так и его потребителей, они смогут хеджировать риски колебания цен на газ в течение года, а также и валютные риски.

"И законопроект 2284, который сейчас рассматривает Верховная Рада, позволит создать нужную Украине мощную финансовую инфраструктуру для организованной торговли газом и деривативными контрактами на него", - подытожил директор Оператора ГТС.

Напомним, Украина сохраняет в своих ПХГ 2,3 млрд куб. м газа нерезидентов.