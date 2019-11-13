Регистрация | Вход |
USD: 24,51 0,0091  EUR: 27,06 0,0272 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 ноября 2019 12:23
Получить тестовый доступ
Заседание Верховной Рады. Рассмотрение земельной реформы
Эксклюзивные новости УНН
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
24750
Версия для печати

Нардепы так и не начали рассмотрение земельных законопроектов - Разумков объявил перерыв

Нардепы так и не начали рассмотрение земельных законопроектов - Разумков объявил перерыв

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народные депутаты так и не начали рассмотрение земельных законопроектов, поскольку в заседании был объявлен перерыв, а руководитель парламента пригласил на консультацию руководителей фракции в свой кабинет. Объявил перерыв спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания, передает корреспондент УНН.

"От "Батькивщины" и депутатской группы "За будущее" поступило заявление о перерыве. Прошу руководство фракций и заместителя и первого заместителя собраться в моем кабинете. 30 минут перерыв", - отметил Разумков.

В начале заседания, по регламенту, народные избранники имели 30 минут для выступлений, этот процесс сопровождала очень эмоциональная обстановка в сессионном зале, сторонники и противники открытия рынка земли сопровождали выступления оппонентов криками "Ганьба!".

Напомним, сегодня на пленарном заседании, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.

Источник: УНН
Теги: земля, Верховная Рада, законопроект, заседание
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.