Нардепы так и не начали рассмотрение земельных законопроектов - Разумков объявил перерыв

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народные депутаты так и не начали рассмотрение земельных законопроектов, поскольку в заседании был объявлен перерыв, а руководитель парламента пригласил на консультацию руководителей фракции в свой кабинет. Объявил перерыв спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания, передает корреспондент УНН.

"От "Батькивщины" и депутатской группы "За будущее" поступило заявление о перерыве. Прошу руководство фракций и заместителя и первого заместителя собраться в моем кабинете. 30 минут перерыв", - отметил Разумков.

В начале заседания, по регламенту, народные избранники имели 30 минут для выступлений, этот процесс сопровождала очень эмоциональная обстановка в сессионном зале, сторонники и противники открытия рынка земли сопровождали выступления оппонентов криками "Ганьба!".

Напомним, сегодня на пленарном заседании, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.