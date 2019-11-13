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В Раде планируют вернуться к повышению рентной платы на руду весной

В Раде планируют вернуться к повышению рентной платы на руду весной

Даниил Гетманцев

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Парламент планирует вернуться к вопросу повышения рентной платы на добычу руды весной следующего года, после наработки компромиссного варианта с привлечением иностранных экспертов. Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы имеем понимание с отраслью и мы предлагаем и видим такую поддержку у коллег о том, чтобы сесть и разработать формулу базы - не такую, как в нашем законопроекте, то есть отказаться от того, что есть в нашем законопроекте №1310, спокойно, с привлечением иностранных экспертов, разработать новую формулу где-то весной следующего года", - отметил Гетманцев.

При этом он добавил, что нардепы не будут мириться с тем, что уровень налогообложения добычи руды в Украине самый низкий в мире, и все равно планируют повысить налог. По его мнению, компромиссным вариантом может стать 12% ренты (при нынешних 8,8% и предложенных в первом варианте 20% ренты).

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что в законопроект по увеличению рентной платы за руду ко второму чтению будет включено очень много правок, и такое законодательство необходимо.

Источник: УНН
Теги: земля, налоги, законопроект, закон
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