В "Слуге народа" чувствуют риски по референдуму о рынке земли - Верещук

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Проведение референдума относительно рынка земли возможно только после принятия необходимых для этого законов в целом. В "Слуге народа" чувствуют угрозы и риски для его проведения. Об этом сообщила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

"Референдум в любом случае не может быть между 1-м и 2-м чтением, потому что еще нет закона о референдуме, и мы должны принять закон о референдуме, а потом его применять", - сказала Верещук.

По ее словам, если в законе о рынке земли будет закреплена норма о референдуме, то он состоится только после принятия в целом закона о референдуме и закона о свободном обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"Референдум может произойти только после того, как закон будет принят в целом. Понятно, что здесь есть угрозы и риски, и мы их чувствуем, понимаем и разделяем. Однако, я считаю, что все-таки лучше, чтобы мы сегодня проводили эту дискуссию предметно по каждой статье, чем говорили в целом общими фразами, как мы это делаем уже 20 больше лет", - сказала Верещук.

Напомним, Президент Владимир Зеленский приезжал сегодня в Верховную Раду на встречу с пропрезидентской политической партией "Слуга народа" для того, чтобы народные депутаты нашли компромисс в вопросе открытия рынка земли.

Добавим, по словам Президента Зеленского, в законопроект о рынке земли будет внесен пункт, согласно которому иностранцы получат право покупать украинские земли, земельные участки, только в случае, если на это дано согласие народа на всеукраинском референдуме. В ближайшее время Верховная Рада Украины разработает и примет закон, который установит виды и механизмы такого референдума.