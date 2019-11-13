Консультации с руководством Рады продолжаются уже более часа, "слуги народа" стерегут трибуну

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Консультации глав парламентских фракций с руководством Верховной Рады продолжаются уже более часа, народные депутаты от фракции "Слуга народа" стерегут трибуну во время перерыва, передает корреспондент УНН.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков объявил 30-минутный перерыв в 10:45, впрочемпо состоянию на сейчас перерыв длится уже больше часа. До сих пор в президиуме нет руководителей парламента, однако там поджидают представители монобольшенства.

У парламентской трибуны также собрались представители фракции "Батькивщина", слева от трибуны стоит фракция ОПЗЖ, которые перед началом заседания растянули баннер с призывом сохранить землю от распродажи и активно выражали свое недовольство во время выступления сторонников открытия рынка земли.

Напомним, народные депутаты так и не начали рассмотрение земельных законопроектов, поскольку в заседании был объявлен перерыв, а руководитель парламента пригласил на консультацию руководителей фракций в свой кабинет.