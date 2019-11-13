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Заседание Верховной Рады. Рассмотрение земельной реформы
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Рада начала рассматривать земельные законы, оппозиция заблокировала трибуну

Рада начала рассматривать земельные законы, оппозиция заблокировала трибуну

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады начали рассматривать 11 законопроектов о введении рынка земли, который вызывает неоднозначную реакцию среди парламентариев. О начале рассмотрения заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Переходим к вопросам повестки дня", - отметил Разумков.

Это заявление нардепы из оппозиционных фракций встретили криками "Ганьба!".

Это произошло после перерыва в утреннем заседании Рады, которая, вместо 30 минут, продолжалась почти 2 часа, а даже после его призыва к нардепам занять свои места, консультации с отдельными парламентариями продолжались уже возле президиума.

Впрочем, как заявил Разумков, во время встречи с председателями фракций была достигнута договоренность, что все выступления будут осуществляться с трибуны.

Примечательно, что рассмотрение законопроектов началось, несмотря на то, что против выступили фракции "Батькивщина" и "ОПЗЖ", которые и раньше отказывались поддерживать введение свободного рынка земли, также против предложенных монобольшинством изменений выступили нардепы из "Европейской солидарности", которые раскритиковали нормы о возможности продажи земли иностранцам, ограничение владения землей на уровне 200 тыс. га. Кроме того, во время дискуссии, отказались голосовать "за" и представители фракции "Голос".

Также нет единой поддержки законопроекта во фракции СН. В частности, представитель правительства в парламенте Ирина Верещук назвала законопроект "сырым" и недостойным голосования.

Напомним, 13 ноября на пленарном заседании Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.

Отдельные народные депутаты от фракции "Слуга народа считают законопроект о рынке земли "сырым и недостойным голосования".

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, рынок
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