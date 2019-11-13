Рада начала рассматривать земельные законы, оппозиция заблокировала трибуну

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады начали рассматривать 11 законопроектов о введении рынка земли, который вызывает неоднозначную реакцию среди парламентариев. О начале рассмотрения заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Переходим к вопросам повестки дня", - отметил Разумков.

Это заявление нардепы из оппозиционных фракций встретили криками "Ганьба!".

Это произошло после перерыва в утреннем заседании Рады, которая, вместо 30 минут, продолжалась почти 2 часа, а даже после его призыва к нардепам занять свои места, консультации с отдельными парламентариями продолжались уже возле президиума.

Впрочем, как заявил Разумков, во время встречи с председателями фракций была достигнута договоренность, что все выступления будут осуществляться с трибуны.

Примечательно, что рассмотрение законопроектов началось, несмотря на то, что против выступили фракции "Батькивщина" и "ОПЗЖ", которые и раньше отказывались поддерживать введение свободного рынка земли, также против предложенных монобольшинством изменений выступили нардепы из "Европейской солидарности", которые раскритиковали нормы о возможности продажи земли иностранцам, ограничение владения землей на уровне 200 тыс. га. Кроме того, во время дискуссии, отказались голосовать "за" и представители фракции "Голос".

Также нет единой поддержки законопроекта во фракции СН. В частности, представитель правительства в парламенте Ирина Верещук назвала законопроект "сырым" и недостойным голосования.

Напомним, 13 ноября на пленарном заседании Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.

Отдельные народные депутаты от фракции "Слуга народа считают законопроект о рынке земли "сырым и недостойным голосования".