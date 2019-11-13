Нардепы после двухчасового перерыва продолжили сегодняшнее заседание до 15:00

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народные депутаты вернулись к работе после почти двухчасового перерыва и продолжили сегодняшнее заседание до 15:00. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"У нас сегодня не самый простой день... Есть предложение продолжить заседание до 15:00", - отметил Разумков.

По его словам, продолжить заседание пришлось в связи с тем, что перерыв, о котором попросили две фракции, продолжался более предусмотренных полчаса.

При этом он добавил, что эмоциональная обстановка в сессионном зале сегодня очень напряженная.

"Я не знаю, насколько хватит наших коллег работать под такие звуки", - добавил спикер, имея в виду звуки скрипения, которые через громкоговоритель передавали представители ОПЗЖ.

Напомним, сегодня на пленарном заседании, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.

Отдельные народные депутаты от фракции "Слуга народа" считают законопроект о рынке земли "сырым и недостойным голосования".