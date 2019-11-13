Представитель Зеленского: международное сообщество должно увидеть, что происходит в Крыму

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мониторинговые миссии международных организаций должны иметь право доступа к временно оккупированному Крыму. Об этом в среду на брифинге заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Мы сотрудничаем не только с названными вами организациями (ООН, ОБСЕ - ред.), мы сотрудничаем со всеми международными организациями, международными партнерами, которые так или иначе находятся в Украине", - сказал Кориневич.

Он рассказал, что вчера представительство проводило заседание рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, комиссии по вопросам правовой реформы, на которую пришло достаточно много международных коллег, которые "хотят способствовать работе и помочь".

"Международная мониторинговая миссия ООН по правам человека, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, мы постоянно встречаемся, посылаем им наши аналитические материалы для учета. Мы общаемся и абсолютно поддерживаем ту позицию, которая высказывалась государством неоднократно, что мониторинговые миссии международных организаций должны иметь право доступа к временно оккупированным территориям. Это абсолютно точно необходимо делать. Вопрос здесь только в том, что государство-оккупант не позволяет им это делать... Международное сообщество должно увидеть то, что происходит в Крыму, зайти в дом к семье очередного политзаключенного, пообщаться с его семьей, увидеть не только то, что государство-оккупант покажет, но и реальное положение вещей", - добавил представитель Президента.

Как сообщалось ранее, Украина внесет в ООН новую резолюцию по Крыму.