Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения из-за драки с Герусом

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко получил повестку от Бориспольской прокуратуры для вручения подозрения из-за драки с народным депутатом Андреем Герусом. Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этого предательства!", - написал Ляшко.

Также Ляшко добавил, что он обязательно придет.

"Обязательно приду, хотя дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Рябошапки Бориспольскому райпрокурору. Откуда получает команды сам генпрокурор - тоже ни для кого не секрет, вспомните разговор Зеленского с Трампом", - отметил Ляшко.

Напомним, полиция открыла производство из-за драки бывшего нардепа Олег Ляшко с нардепом от "Слуги народа", бывшим представителем Президента в Кабинете министров Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".