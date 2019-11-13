Коломойский выступил за сближение с Россией - NYT

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине пора повернуть обратно в сторону России. Об этом пишет The New York Times, цитируя бизнесмена, передает УНН.

"Коломойский, которого многие считают самой влиятельной фигурой в Украине за пределами правительства, учитывая его роль покровителя недавно избранного президента Владимира Зеленского, испытал поразительную перемену настроения: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и повернуть обратно в сторону России", - пишет издание.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал он, сравнивая силу России с силой Украины.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег для этого", - добавил он.

Как отмечает издание, его комментарии, по-видимому, "отражают, по крайней мере отчасти, его корыстное недовольство тем, что западные дипломаты и Международный валютный фонд полагались на президента, чтобы не дать Коломойскому восстановить контроль над банком, забранным у него и совладельца в 2016 году на фоне обвинений в хищении на несколько миллиардов долларов".

"Но каковы бы ни были его мотивы, геополитические взгляды Коломойского имеют значение, потому что аналитики и западные дипломаты считают, что он имеет широкое влияние на администрацию Зеленского", - говорится в статье.

При этом издание отмечает, что в то время как Зеленский продолжает поддерживать более тесные связи с Западом, "он также, похоже, готов взаимодействовать с Россией более напрямую, чем его предшественник". "Зеленский недавно предложил встретиться с Путиным без присутствия западных лидеров, заявил во вторник бывший президент Казахстана", - напомнили в издании.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов России и Украины.