Расследование недекларирования состояния экс-главы НАПК Корчак завершено

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывшему главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщили о завершении досудебного расследования по факту недекларирование состояния на более 544 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о завершении досудебного расследования по факту недекларирование состояния на более 544 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Напомним, бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак сообщено о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн.

Как сообщалось, бывший глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак прокомментировала вручение ей подозрения от Национального антикоррупционного бюро.