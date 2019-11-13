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Расследование недекларирования состояния экс-главы НАПК Корчак завершено

Расследование недекларирования состояния экс-главы НАПК Корчак завершено

Наталья Корчак

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывшему главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщили о завершении досудебного расследования по факту недекларирование состояния на более 544 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о завершении досудебного расследования по факту недекларирование состояния на более 544 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Напомним, бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак сообщено о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн.

Как сообщалось, бывший глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак прокомментировала вручение ей подозрения от Национального антикоррупционного бюро.

Источник: УНН
Теги: декларация, НАПК, НАБУ
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