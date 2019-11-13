У Зеленского отреагировали на приговор российского суда по "делу Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинская сторона осуждает приговор российского суда шести лицам в так называемом "деле Хизб Ут-Тахрир". Об этом в среду на брифинге заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает корреспондент УНН.

"Дело "Хизб ут-Тахрир": мы абсолютно осуждаем любые неправомерные судебные процессы, которые проводит государство-оккупант, как на временно оккупированной территории, так и на материковой территории. Государство очень часто пользуется механизмом, который она сама придумала и применяет - признание организации экстремистской или террористической, и соответственно, возможность привлечь любое лицо к ответственности за что-либо. Это системное военное преступление - не обеспечение права на справедливый суд, который сейчас уже пошел на сотни дел. Я думаю, мы, в том числе с правоохранительными органами АР Крым, способствуем надлежащему документированию этих фактов, и соответственно направлению этих документов в Международный уголовный суд. И это может быть очень интересно для суда. Еще никогда, по сути, они не говорили о не обеспечении права на справедливый суд как военное преступление ", - сказал Корниевич.

По его словам, представительство тесно сотрудничает с адвокатами, которые помогают украинским политзаключенным и пытаются сделать все в их силах, чтобы их поддержать.

Напомним, материалы дел относительно захваченных крымчан в пределах российских "дел Хизб ут-Тахрир" переданы в международные суды, в том числе в Международный суд ООН.