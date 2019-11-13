Регистрация | Вход |
USD: 24,46 -0,0491  EUR: 26,94 -0,1178 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 ноября 2019 16:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6705
Версия для печати

У Зеленского отреагировали на приговор российского суда по "делу Хизб ут-Тахрир"

У Зеленского отреагировали на приговор российского суда по "делу Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинская сторона осуждает приговор российского суда шести лицам в так называемом "деле Хизб Ут-Тахрир". Об этом в среду на брифинге заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает корреспондент УНН.

"Дело "Хизб ут-Тахрир": мы абсолютно осуждаем любые неправомерные судебные процессы, которые проводит государство-оккупант, как на временно оккупированной территории, так и на материковой территории. Государство очень часто пользуется механизмом, который она сама придумала и применяет - признание организации экстремистской или террористической, и соответственно, возможность привлечь любое лицо к ответственности за что-либо. Это системное военное преступление - не обеспечение права на справедливый суд, который сейчас уже пошел на сотни дел. Я думаю, мы, в том числе с правоохранительными органами АР Крым, способствуем надлежащему документированию этих фактов, и соответственно направлению этих документов в Международный уголовный суд. И это может быть очень интересно для суда. Еще никогда, по сути, они не говорили о не обеспечении права на справедливый суд как военное преступление ", - сказал Корниевич.

По его словам, представительство тесно сотрудничает с адвокатами, которые помогают украинским политзаключенным и пытаются сделать все в их силах, чтобы их поддержать.

Напомним, материалы дел относительно захваченных крымчан в пределах российских "дел Хизб ут-Тахрир" переданы в международные суды, в том числе в Международный суд ООН.

Источник: УНН
Теги: крымские татары, приговор, Хизб ут-Тахрир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.