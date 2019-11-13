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среда, 13 ноября 2019 16:56
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Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
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Нардепы приняли закон о рынке земли в первом чтении

Источник: УНН
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