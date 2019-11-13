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Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 ноября 2019
16:56
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Среда, 13 ноября 2019, 15:24
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Антонина Карташева
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6885
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Нардепы приняли закон о рынке земли в первом чтении
Источник:
УНН
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