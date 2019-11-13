Американские катера Island официально включили в состав ВМС Украины

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня состоялось торжественное включение американских патрульных катеров Island - "Старобельск", "Славянск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"Сегодня, 13 ноября, в Одессе состоялись торжественные мероприятия по случаю передачи в состав ВМС ВС Украины патрульных катеров класса Island и поисково-спасательного судна", - говорится в сообщении.

В мероприятиях приняли участие заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, представители посольства США в Украине, дипломаты и другие иностранные гости, в частности из стран НАТО, военнослужащие корабельно-катерного состава флота, волонтеры, духовенство и общественность.

По словам заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, надежная защита национальных интересов в Черноморско-Азовском регионе - это дело чести и стратегическая задача украинского флота и сил обороны в целом.

Отмечается, что два катера названы в честь освобожденных от боевиков украинских городов - названия "Славянск" и "Старобельск".

Как сообщалось ранее, патрульные катера Island успешно провели ходовые испытания.



