Арахамия отреагировал на предложение Коломойского взять деньги у России

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия негативно относится к инициативам по получению финансирования со стороны России. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то нужно от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - отметил Арахамия.

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Напомним, украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине пора повернуть обратно в сторону России.