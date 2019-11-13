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Арахамия отреагировал на предложение Коломойского взять деньги у России

Арахамия отреагировал на предложение Коломойского взять деньги у России

Давид Арахамия

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия негативно относится к инициативам по получению финансирования со стороны России. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то нужно от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - отметил Арахамия.

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Напомним, украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине пора повернуть обратно в сторону России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Коломойский, Давид Арахамия
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