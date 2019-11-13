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Арахамия признался, что сообщал о ходе заседания Рады Зеленскому по телефону

Арахамия признался, что сообщал о ходе заседания Рады Зеленскому по телефону

Давид Арахамия

КИЕВ. 13 ноября. УНН. О ходе обсуждения и результатах голосования по законопроекту о введении рынка земли в Украине председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал по телефону Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Конечно, потому что все волновались, мы координировались", - признался Арахамия, отвечая на вопрос, почему на президиуме и после голосования его видели с телефоном, и действительно ли он говорил с Президентом.

По его словам, во время сегодняшнего обсуждения законопроекта о введении рынка земли существовали большие сомнения в том, найдутся ли голоса в поддержку этого законопроекта. Кроме того, оппозиционные фракции блокировали парламентскую трибуну.

При этом он рассказал, что поскольку знакомство с Владимиром Зеленским у него состоялось давно, то в телефоне Глава государства так и остался записан у него как "Зе". Теперь он планирует изменить имя Президента у себя в телефоне.

Напомним, голосами 240 народных депутатов Рада сегодня приняла за основу законопроект относительно введения рынка земли.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа, Давид Арахамия
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