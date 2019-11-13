Арахамия раскритиковал заявление Коломойского о МВФ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украины пока нет возможности прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я не вижу путей, как мы можем сейчас прекратить работу с МВФ. Это вроде недавнего заявления о досрочном и самостоятельном выходе из Минских договоренностей", - отметил Арахамия, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Коломойского относительно возможного прекращения сотрудничества с МВФ.

При этом он добавил, что бизнесмен сделал заявление для привлечения внимания СМИ.

"Я думаю, что господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманию. Он что-то сказал, то давайте будем его обсуждать. Это неправильно", - подчеркнул политик.

Напомним, украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине пора вернуться обратно в сторону России.



