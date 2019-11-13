Деньги России могут заменить Украине помощь МВФ - Коломойский

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вместо кредитов Международного валютного фонда, Украина могла бы взять деньги у России. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times, передает УНН.

Как отмечает издание, ранее Коломойский критиковал МВФ и то, что он считает чрезмерно напористой ролью Запада в Украине, настаивая что Зеленский должен быть готов к дефолту по кредитам фонда.

По его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента.

"Война против России до последнего украинца" - сказал он, добавив, что "восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины", - пишет издание.

"Дайте этому пять, 10 лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией... Я объективно описываю то, что вижу и куда всё движется", - сказал бизнесмен.

По его словам "финансирование из России может заменить кредиты МВФ", подтолкнувшим к антикоррупционным реформам, которые "раздражают укоренившиеся деловые интересы Украины, - говорится в статье.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - сказал Коломойский.

Как сообщалось ранее в УНН, Коломойский заявил, что Украине пора вернуться обратно в сторону России.