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На Донбассе шахтеры объявили подземную забастовку: в профсоюзе обратились к Премьеру

На Донбассе шахтеры объявили подземную забастовку: в профсоюзе обратились к Премьеру

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Луганской области шахтеры из-за задолженности по зарплате объявили подземную забастовку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.

"Только что я получил информацию, что 45 горняков первой смены шахты "Горная" ГП "Первомайскуголь" по окончании своей смены остались под землей. Они отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы за июнь - октябрь и будут протестовать в подземных условиях", - написал Волынец.

Он также отметил, что к участникам акции могут присоединиться и горняки второй смены. Поэтому администрация шахты может остановить спуск в шахту горняков III-й смены, чтобы не допустить возможного присоединения их к акции протеста.

Позже, глава профсоюза горняков сообщил, что обсудил эту проблему с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

"Только в стенах парламента я имел разговор с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Он мне сообщил, что Государственная казначейская служба Украины уже начала перечисления средств для выплаты заработной платы и шахтеры должны получить средства на свои зарплатные счета. Надеюсь, что 1 млрд грн все же дойдет до шахтеров сегодня", - написал Волынец.

Напомним, 6 ноября нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук "сняла" эту проблему и сообщила, что средства шахтерам пришлют до конца недели.

Источник: УНН
Теги: зарплата, акции протеста, шахтеры, задолженность, Луганск и Луганская область
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