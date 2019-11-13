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В АМКУ выдвинули рекомендации крупнейшим производителям сигарет

В АМКУ выдвинули рекомендации крупнейшим производителям сигарет

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Антимонопольный комитет Украины выдвинул рекомендации крупнейшим производителям сигарет, призвав их ограничить монополизм и развивать конкуренцию на рынке дистрибуции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Производители сигарет должны обеспечить прозрачные условия дистрибуции. Такова главная цель рекомендаций АМКУ, предоставленных 12 ноября самым крупным производителям сигарет в Украине (группе компаний Филипп Моррис, группе компаний Бритиш Американ Тобакко, группе компаний Джей Ти, группе компаний Империал Тобакко), которые должны принять меры, направленные на ограничение монополизма и развитие конкуренции на рынке дистрибуции сигарет", - говорится в сообщении.

По информации АМКУ, с августа 2019 года поступило большое количество заявлений от участников рынка сигарет на действия ООО "Тедис Украина" и определенных производителей. Заявители жалуются на ограничение объемов реализации сигарет с марта этого года, которое не дает возможности осуществлять свою хозяйственную деятельность.

Так, АМКУ рекомендуется производителям принять следующие меры:

- привести отношения по реализации сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции;

- прекратить и воздержаться в дальнейшем от необоснованного ограничения объемов реализации сигарет покупателям;

- разработать и обнародовать условия (критерии) к дистрибьюторам; обеспечить заключение с потенциальными дистрибьюторами договоров на поставку табачных изделий;

- обеспечить реализацию собственного производимого товара дистрибьюторам в объемах, которые не приведут к установлению и/или дальнейшему сохранению монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке дистрибуции сигарет.

Также, по мнению Комитета, под определение "дистрибьютора" в этих рекомендациях не могут подпадать субъекты хозяйствования, связанные с производителем (или друг с другом) отношениями контроля.

Напомним, Верховный Суд при участии Генпрокуратуры вынес окончательное решение по делу о злоупотреблениях ООО "Тедис Украина" монопольным положением на рынке дистрибьюции сигарет и наложил штраф в сумме 431 млн грн.

Источник: УНН
Теги: АМКУ, сигареты, производство
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