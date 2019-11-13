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Зеленский подписал закон относительно обличителей коррупции

Зеленский подписал закон относительно обличителей коррупции

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно обличителей коррупции, который предусматривает защиту тех лиц, которые сообщают о коррупционных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции "№ 198-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019", - говорится в сообщении.

Закон определяет правовой статус обличителей коррупционных преступлений - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц.

Как сообщили в Офисе Президента, подписанный закон обеспечит создание новой эффективной системы предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и повышению благосостояния граждан.

Напомним, Верховная Рада в целом приняла законопроект № 1010 относительно обличителей коррупции 17 октября. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Украина, закон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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