КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно обличителей коррупции, который предусматривает защиту тех лиц, которые сообщают о коррупционных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции "№ 198-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019", - говорится в сообщении.

Закон определяет правовой статус обличителей коррупционных преступлений - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц.

Как сообщили в Офисе Президента, подписанный закон обеспечит создание новой эффективной системы предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и повышению благосостояния граждан.

Напомним, Верховная Рада в целом приняла законопроект № 1010 относительно обличителей коррупции 17 октября. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.