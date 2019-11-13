Приговор Стокгольма по транзиту: первое решение по апелляции Газпрома ожидается 27 ноября

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Решение апелляционного суда по обжалованию со стороны Газпрома первого решения Стокгольмского арбитража ожидается 27 ноября. Об этом сообщил УНН исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

"27-го (ноября - ред.) ожидается решение апелляционного суда по обжалованию со стороны Газпрома первого решения Стокгольмского арбитража", - сообщил Витренко.

По его словам, всего таких решений арбитража было три, и все они оспариваются Газпромом. Решение апелляционного суда в отношении двух других решений Стокгольмского арбтража ожидается позже.

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Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Как сообщал УНН, суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского ОАО "Газпром" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.