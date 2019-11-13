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Гуманитарная подгруппа ТКГ не смогла поговорить об обмене

Гуманитарная подгруппа ТКГ не смогла поговорить об обмене

Валерия Лутковская

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера, 12 ноября, не состоялось заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на которой рассматривается вопрос освобождения заложников, а сегодня отемнилась видеоконференция. Об этом написала представитель гумманитарного блока Тристоронней контактной группы Валерия Лутковская, передает УНН.

“К сожалению, вчера не состоялось заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на которой рассматривается вопрос освобождения заложников. Сегодня должна была проводиться видеоконференция. На прошлом заседании мы договорились, что признаем содержание людей и приступаем к обмену. Договоренность была под гарантии нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша”, — написала Лутковская.

Также представитель гуманитарного блока ТКГ подчеркнула, что между сторонами есть огромное недоверие, и свою часть договоренностей она выполнила частично, поскольку ей нужно освободить максимальное количество заложников.

“Но даже тех людей, которых ОРДЛО разыскивает по неправильным личным данным, мы нашли и частично подтвердили. Нам никого не подтвердили в ответ. Более того, сегодня я получила письмо от нашего модератора, что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников. Ну что ж, очередное подтверждение, что игра нечестная. И теперь мы не сможем встретиться даже в таком формате”, — рассказала Лутковская.

Также она добавила, что стороны не смогут обсудить не только людей на обмен, но и передачи тел тех, кого считают пропавшими без вести, и вопрос открытия новых пунктов пропуска.

“Это не интересно ни участникам переговоров, ни нашему модератору. Искренне жаль. Я впервые приоткрываю завесу над переговорами в публичном пространстве. Делаю это сознательно. Думаю, обществу пора знать, насколько эти переговоры сложны и циничны.

Я продолжу настаивать на встрече в любом формате. Я продолжу настаивать на признании содержания людей под стражей. Я продолжу настаивать на освобождении людей. Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ”, — написала Валерия Лутковская.

Напомним, Пристайко рассказал о подготовке к новому этапу обмена с РФ.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина, обмен, контактная группа
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