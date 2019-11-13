KyivNotKiev: в аэропортах Парижа начали правильно писать название украинской столицы

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В аэропортах Парижа на электронных табло начали писать название столицы Украины в соответствии с национальным стандартом - Kyiv вместо Kiev. Об этом сообщил Посольство Украины во Франции, передает УНН.

"Хорошие новости из парижского неба для нашего общего дела #CorrectUA и #KyivNotKiev: отныне на электронных табло во всех парижских аэропортах будут читать #Kyiv", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение в Париже приняли после официального запроса украинского посольства.

Ранее, 30 октября, писать название Киева в соответствии со стандартом начали в аэропортах столицы Португалии Лиссабоне.

Напомним, уже более 55 международных аэропортов используют корректное написание столицы Украины.