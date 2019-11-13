Гончарук поздравил Бундестаг с принятием газовой директивы ЕС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1, но считает Северный поток-2 российским геополитическим проектом, который несет вред энергетической безопасности Европе. Поэтому Кабмин будет прилагать максимум усилий для противодействия агрессии России на энергетическом фронте. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в Facebook, сообщает УНН.

Кабмин ожидает, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия, сообщил глава правительства.

Ранее Гончарук сообщил, что правительство Украины ожидало, что немецкий парламент сегодня проголосует за изменения в энергетического законодательства в полном соответствии с Газовой директивы ЕС. По словам премьера, таким образом, что Европейское законодательство, принятое в консенсусе между всеми членами ЕС, будет распространяться на все газовые проекты в ЕС, в том числе на Северный поток-2.

За последнюю неделю правительство Украины провел на высоком уровне ряд переговоров со своими немецкими и европейскими коллегами. Также диалог состоялся на уровне спикеров Верховной Рады и Бундестага.

"Мы получили максимальные заверения в том, что нормы ЕС будут в полном объеме без исключений отражены в немецком Законе об энергетике. Правительство Украины и в дальнейшем внимательно наблюдать, как будет реализовываться на практике принято законодательство", говорится в сообщении главы правительства.

Украинская сторона ожидает, что и независимый энергетический регулятор Германии, на который возложено практическое выполнение этого закона, также будет действовать в строгом соответствии с буквой и духом соответствующей Директивы ЕС. На днях мы получили поддержку и полное понимание такой позиции и в Европейской комиссии, заявил Гончарук.

В то же время украинское правительство считает, что Северный поток-2 - это российский геополитический проект, который несет вред энергетической безопасности Европе. Поэтому Кабмин будет прилагать максимум усилий для противодействия агрессии России на энергетическом фронте.

"Мы благодарны немецким партнерам за возможность откровенно обсуждать наши позиции и" сверять часы ". Мы также ценим неизменную позицию правительства Германии в поддержке территориальной целостности Украины. В то же время Украина продолжает стоять на позициях, что Северный поток-2 - это российский геополитический проект, который несет ущерб энергетической безопасности Европе, уменьшает конкуренцию на рынках Европы и усиливает зависимость европейских потребителей от одного поставщика. и украинское правительство будет прилагать максимум усилий для противодействия агрессии России н энергетическом фронте", говорится в заявлении премьер-министра.

Напомним, Бундестаг поддержал законопроект о "защите" проекта "Северный поток-2".

Во время первого слушания законопроекта, 8 ноября, Бундестаг не смог проголосовать за имплементацию газовой директивы в немецкое законодательство.

Накануне Украина призвала Германию не освобождать "Северный поток-2" от Газовой директивы ЕС.

Напомним, 15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил изменения к Газовой директиве ЕС, что является частью Третьего энергопакета ЕС, о распространении европейских норм на газопроводы, пролегающие в Евросоюзе из третьих стран.