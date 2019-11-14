Пристайко: прямо сейчас Россия должна Украине миллиарды евро

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко исключил возможность списания Украиной своих газовых претензий к России. Об этом он заявил во время своего интервью ВВС, передает УНН.

"Мы победили в арбитраже. Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас… То, что заявляет сейчас Россия, - это их переговорная позиция. Мы им прямо сказали: нет, извините, мы победили в суде, вы нам должны. Пожалуйста, платите", - заявил глава МИДа.

Также Пристайко пока не знает, в какой форме Россия должна выплатить Украине долги.

"Компромисс о том, в какой форме - деньгами или газом, - это то, что должны обсуждать между собой переговорные команды", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Путин предложил "обнулить" взаимные претензии Украины и России по газу.



