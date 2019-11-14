Регистрация | Вход |
USD: 24,46 -0,0491  EUR: 26,94 -0,1178 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 ноября 2019 11:10
Получить тестовый доступ
Рада рассмотрит Бюджет-2020 во втором чтении
Эксклюзивные новости УНН
За почти шесть лет жертвами торговли людьми стали более тысячи граждан Украины
За почти шесть лет жертвами торговли людьми стали более тысячи граждан Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11460
Версия для печати

Пристайко: прямо сейчас Россия должна Украине миллиарды евро

Пристайко: прямо сейчас Россия должна Украине миллиарды евро

Вадим Пристайко

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко исключил возможность списания Украиной своих газовых претензий к России. Об этом он заявил во время своего интервью ВВС, передает УНН.

"Мы победили в арбитраже. Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас… То, что заявляет сейчас Россия, - это их переговорная позиция. Мы им прямо сказали: нет, извините, мы победили в суде, вы нам должны. Пожалуйста, платите", - заявил глава МИДа.

Также Пристайко пока не знает, в какой форме Россия должна выплатить Украине долги.

"Компромисс о том, в какой форме - деньгами или газом, - это то, что должны обсуждать между собой переговорные команды", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Путин предложил "обнулить" взаимные претензии Украины и России по газу.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, долги, Вадим Пристайко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.