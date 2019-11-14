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Нардепы изменили порядок рассмотрения вопросов: начнут сразу с Бюджета-2020

Нардепы изменили порядок рассмотрения вопросов: начнут сразу с Бюджета-2020

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Народные депутаты изменили порядок рассмотрения вопросов с тем, чтобы сразу начать работу с рассмотрения Государственного бюджета на 2020 год во втором чтении. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"Начнем Бюджетный кодекс, после чего перейдем к Бюджету", - отметил глава ВР Дмитрий Разумков.

При этом парламентариям пришлось проголосовать дважды с этого процедурного вопроса, поскольку сначала предложение поддержали 225 нардепов.

Предварительно в повестке дня вопрос Госбюджета-2020 был поставлен на 12:30.

Напомним, Верховная Рада 14 ноября на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня, Бюджет-2020
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