Новости: Политика
Четверг, 14 ноября 2019, 10:19 • Мария Мамаева • 4575
Нардепы изменили порядок рассмотрения вопросов: начнут сразу с Бюджета-2020
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Народные депутаты изменили порядок рассмотрения вопросов с тем, чтобы сразу начать работу с рассмотрения Государственного бюджета на 2020 год во втором чтении. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Начнем Бюджетный кодекс, после чего перейдем к Бюджету", - отметил глава ВР Дмитрий Разумков.
При этом парламентариям пришлось проголосовать дважды с этого процедурного вопроса, поскольку сначала предложение поддержали 225 нардепов.
Предварительно в повестке дня вопрос Госбюджета-2020 был поставлен на 12:30.
Напомним, Верховная Рада 14 ноября на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.
Источник: УНН